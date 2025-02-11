Это может быть перезагрузка оригинальной трилогии или приквел.

Вопреки предыдущим слухам действие новой игры во франшизе God of War может проходить в Греции, а её сюжет может быть сосредоточен на отношениях между молодым Кратосом и его отцом, сообщает ресурс GamingBolt.com со ссылкой на информацию инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson). Только недавно в Сети предполагали, что повествование следующей God of War перенесёт игроков в древний Египет, как давно планировалось, но Хендерсон отрицает это.

Источник изображения: скриншот из игры God of War (2018)

Грядущая God of War может быть либо приквелом к оригинальной греческой трилогии, либо началом её перезагрузки, — обе версии кажутся инсайдеру одинаково правдоподобными. Не исключено, что будущая игра станет частью значительно более масштабной кампании, в рамках которой запустят телевизионную адаптацию God of War, ремастеры первых игр, вышедших на консолях PlayStation 2 и 3, а также новые части, которые подробнее раскроют прошлое Кратоса, — всё это будет развиваться в Древней Греции.

На момент написания официальное будущее франшизы God of War остаётся неясным. Возможно, какие-то намёки появятся на будущих мероприятиях Sony. По слухам, следующая презентация State of Play состоится позже в этом месяце.