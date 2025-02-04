Но, если сначала поиграть с настройками и воспользоваться апскейлером, всё становится не так страшно.

Marvel's Spider-Man 2, бывший эксклюзив PlayStation, вышедший на ПК днями ранее, критикуют за не лучшую оптимизацию. В TechPowerUp подтвердили различные проблемы и высокие требования игры к процессору, что периодически приводит к падению загрузки GPU. Самая большая проблема — это множество сбоев при включении трассировки лучей. На видеокартах AMD Radeon RX 7900 игра вылетает каждые несколько минут, на видеокартах NVIDIA частые сбои при включении Ray Reconstruction, а на видеокартах Intel с трассировкой лучей не работает XeSS. Тем не менее, специалисты похвалили разработчиков за проработку города, тщательную оптимизацию теней, освещения и отражений, что позволяет игре впечатляюще выглядеть даже на низких настройках графики.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Чтобы достичь 60 FPS при разрешении 1080p и максимальных настройках графики без трассировки лучей и масштабирования потребуется RTX 3060 Ti или 4060, RX 7600 XT. Для 1440p авторы ресурса рекомендуют RTX 3080, 4060 Ti 16 ГБ, RX 7700 XT. А для 4К — RTX 4070 Ti SUPER, RX 7900 XT и более производительные видеокарты.

Производительность видеокарт в 1080p и 1440p при максимальных настройках графики с трассировкой лучей и без апскейлеров, в нативном разрешении. Источник изображений: TechPowerUp

Если включить трассировку лучей с максимальным уровнем качества RTX 3080, 4070 или RX 7900 GRE потребуются для достижения 60 FPS уже в разрешении 1080p. Для 1440p рекомендуется RTX 4080 или RX 7900 XTX. В 4K с максимальными настройками трассировки лучей 60 FPS может обеспечить только RTX 5090.

Требования к производительности графической подсистемы можно значительно снизить, воспользовавшись технологиями масштабирования, генерации кадров, ну или просто снизив некоторые настройки хотя бы на один уровень без существенных потерь в визуальной составляющей.

В DSOGaming также пришли к выводу, что только RTX 5090 может обеспечить стабильные 60 FPS с максимальными настройками графики и трассировки лучей в 4K разрешении. При этом автор ресурса отметил, что Ultimate пресет трассировки лучей сжирает от 47% до 54% производительности. «Очень высокий» пресет снижает производительность в среднем на 40%, а просто «высокий» — на 28%.

Влияние на производительность различных предустановок трассировки лучей.

Источник изображения: DSOGaming

Что касается технологий масштабирования, судя по данным TechPowerUp, в режиме качество на максимальных настройках с трассировкой лучей 60 FPS в разрешении 1080p обеспечит RX 7700 XT, чуть не дотянула до заветного показателя RTX 3070 Ti — 58 FPS в среднем. Вариант RTX 4060 Ti на 8 ГБ заметно хуже, а вот 16-гиговый в среднем обеспечивает уже 70 FPS. В 1440p потребуется видеокарта не хуже RTX 3080 или RX 7900 GRE. В 4K — не хуже RTX 4080.

В DSOGaming столкнулись с нестабильной частотой кадров на видеокартах RTX 3080 и 2080 Ti — очень низким минимальным FPS. Есть предположения, что проблема связана с DirecStorage, но перенос декомпрессии ресурсов на процессор не помог автору ресурса. С другой стороны, удаление dll-файлов DirectStorage помогло авторам ресурса Compuseble повысить производительность на пару процентов, а принудительное включение Resizable BAR привело к повышению производительности на 5,9%, сообщили в club386.