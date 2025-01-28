Планшет с таким APU компания уже представила.

В открытой таможенной базе данных www.nbd.ltd нашли странную запись о мини-ПК ASUS NUC на базе APU AMD Ryzen AI 9 MAX+ 395, сообщает ComputerBase. ASUS получила право выпускать компьютеры Next Unit of Compute (NUC), разработкой которых изначально занималась Intel, вряд ли под этим брендом могут появиться компьютеры с процессорами AMD. Возможно, это ошибка, поскольку устройство с кодовым обозначением NUC14LNS ранее засветилось на сайте PugetBench и в его основе использовался процессор Intel Core Ultra 9 288V.

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Тем не мене, в ComputerBase не исключают возможности того, что в ASUS разрабатывают мини-ПК с рассматриваемым процессором в рамках другой линейки продуктов. Это может быть как игровой мини-ПК в линейке ROG, более доступная альтернатива ROG NUC 2025 года с процессором Intel Core Ultra серии 2 и графикой NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков, так и компактная рабочая станция в линейке ExpertCenter или ProArt. В первой уже представлен новый мини-ПК PN54 с процессором AMD Ryzen 7 350.

AMD Ryzen AI 9 MAX+ 395 — это высокопроизводильный APU, который сочетает 16 ядер Zen 5, интегрированную графику Radeon 8060S (40 вычислительных блоков) и нейронный блок с теоретической производительностью до 50 TOPS. ASUS уже выбрала данный APU для своего игрового планшета ROG Flow Z13 2025 года. По данным AMD, производительность MAX+ 395 в играх выше, чем у связки Intel Core i9-13900H и NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков.

Ранее несколько производителей мини-ПК анонсировали свои решения на базе AMD Ryzen AI 9 MAX+ 395, это были компании Beelink и GMK.