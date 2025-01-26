Речь идёт о ноутбучной версии видеокарты, но всё равно впечатляет.

На сайте AMD появились маркетинговые материалы для APU серии Ryzen AI MAX 300, где компания утверждает, что топовый 16-ядерный 32-поточный Ryzen AI MAX+ 395 с интегрированной графикой Radeon 8060S (40 вычислительных блоков) в играх быстрее связки Intel Core i9-13900H и NVIDIA GeForce RTX 4070 в ноутбуке-трансформере (или игровом планшете) ASUS ROG Flow Z13. Сравнение проводили в 17 играх при разрешении 1080p (нативном) и высоких настройках графики.

Источник изображения: AMD

По приблизительным подсчётам ресурса Wccftech на основании данных AMD, в среднем Ryzen AI MAX+ 395 быстрее на 23%, в отдельных играх преимущество достигает 50% и даже 68%. Также компания говорит о многократном преимуществе над Intel Core Ultra 9 288V, что неудивительно, учитывая, что этот процессор имеет только 8 ядер в конфигурации 4P+4E, менее производительную графику и рассчитан на тонкие и лёгкие бизнес-ноутбуки. Что интереснее, AMD заявляет о превосходстве над 12-ядерным Apple M4 Pro, от 12% до 86%, в зависимости от нагрузки и приложения.

Источник изображения: AMD

APU серии AMD Ryzen AI MAX 300 предназначены для высокопроизводительных игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций. Они сочетают процессорные ядра Zen 5, интегрированную графику RDNA 3.5 и нейронный сопроцессор XDNA 2. В числе прочих преимуществ APU этой серии поддержка до 128 ГБ унифицированной оперативной памяти, что позволяет работать даже с большими языковыми моделями.