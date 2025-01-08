До 16 ядер, до 40 вычислительных блоков интегрированной графики и до 128 ГБ оперативной памяти.

ASUS объявила о выпуске под брендом Republic of Gamers (ROG) игровых планшетов премиум-класса ROG Flow Z13 2025 года. Новые планшеты оснащаются производительными гибридными процессорами AMD из серии Ryzen AI Max 300, которая была представлена днями ранее.

Источник изображения: ASUS

На момент написания в каталоге ASUS планшет присутствует в трёх конфигурациях, две из которых используют 16-ядерный 32-поточный AMD Ryzen AI Max+ 395 с интегрированной графикой Radeon 8060S (40 вычислительных блоков) и ещё одна — 12-ядерный 24-поточный Ryzen AI Max 390 с интегрированной графикой Radeon 8050S (32 вычислительных блока). Также конфигурации отличаются объёмом оперативной памяти, 32 или 128 ГБ LPDDR5X-8000, остальные характеристики идентичны.

Планшеты оснащаются 13,4-дюймовым сенсорным дисплеем ROG Nebula с разрешением 2,5K, частотой обновления 180 Гц, пиковой яркостью 500 нит, 100-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3 и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Заявлена поддержка HDR, Dolby Vision, заводская калибровка с сертификацией Pantone Validated.

В конструкции системы охлаждения присутствует испарительная камера, площадь покрытия которой увеличилась на 54%, по сравнению с планшетами предыдущего поколения; радиаторы со сверхтонкими рёбрами толщиной 0,1 мм; пара вентиляторов Arc Flow 2-го поколения с двумя рядами лопастей. В качестве термоинтерфейса используется жидкий металл. В числе прочих особенностей системы охлаждения компания отмечает увеличенные впускные отверстия с пылевыми фильтрами и воздушный канал за дисплеем, в который направляется часть свежего воздуха, чтобы препятствовать нагреву дисплея от внутренних компонентов.

Источник изображения: ASUS

Планшет поставляет со съёмной крышкой, в которую встроена клавиатура и тачпад. В новом поколении клавиши стали крупнее, колпачки имеют устойчивое к отпечаткам покрытие, поддерживается неограниченное количество одновременных нажатий (N-key rollover), тачпад тоже увеличили — на 28%. В заднюю крышку планшета встроена складная подставка.

В числе прочих особенностей и характеристик планшета и используемой платформы AMD:

Один большой пул памяти, который динамически распределяется между системной и видеопамятью.

Встроенный в процессор NPU с производительностью 50 TOPS соответствует требованиям Microsoft Copilot+ PC.

В числе внешних портов два USB4, один HDMI 2.1, один USB 3.2 Gen 2 Type-A, microSD карт-ридер, комбинированный аудио-разъём 3,5 мм.

Два динамика мощностью 2 Вт, три микрофона, поддержка Dolby Atmos, Smart AMP, сертификат Hi-Res для наушников.

Камеры на 13 МП и 5 МП (инфракрасная для распознавания лица).

Аккумулятор ёмкостью 70 ватт-час.

ASUS ROG Flow Z13 это не просто игровой планшет, это полноценная компактная рабочая станция, которая подойдёт для широкого спектра деятельности, в т.ч. для работы в графических редакторах и с искусственным интеллектом.

На американском сайте ASUS цены на планшеты ROG Flow Z13 начинаются от 1999,99 долларов США за версию с AMD Ryzen AI Max 390 и 32 ГБ оперативной памяти, но для покупки они пока недоступны.