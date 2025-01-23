Это могла быть RTX 4090 Ti или TITAN ADA, но от конструкции отказались.

Часто обсуждаемый четырёхслотовый прототип видеокарты NVIDIA семейства Ada Lovelace с несколькими печатными платами и тремя вентиляторами был продемонстрирован компанией в недавнем видео, посвящённом эволюции конструкции видеокарт и их систем охлаждения, сообщает VideoCardz.

Ранее сообщалось, что в живую один из таких прототипов недавно был показан YouTube каналом Gamers Nexus, а одна из частей видеокарты даже засветилась на выставке CES. Специалисты разобрали прототип, отметив сложность данного процесса из-за наличия потайных винтов и других особенностей конструкции.

Источник изображения: NVIDIA

Прототип, попавший к Gamers Nexus, оснащался графическим процессором от RTX 4090 и одним 16-контактным коннектором дополнительного питания. На показанном NVIDIA рендере прототип оснащается уже двумя 16-контактными коннекторами и, вероятно, является более производительной видеокартой. Инсайдеры приписывали компании разработку модели с энергопотреблением до 800 Вт, которая могла бы называться RTX 4090 Ti или TITAN ADA, вероятно, это она и есть.

Источник изображения: NVIDIA

NVIDIA в своём видео объясняет, что от этой конструкции было решено отказаться из-за её значительных размеров, в частности, толщины, которая определялась основной печатной платой, расположенной параллельно материнской плате (в случае традиционной установки видеокарты в слот PCI Express).

Но от концепции с использованием нескольких печатных плат не отказались, инженеры продолжили экспериментировать и пришли к конструкции, которая представлена в флагманских эталонных видеокартах GeForce RTX 50 — используется несколько печатных плат, чтобы сместить основную в центр конструкции и реализовать два сквозных воздушных «туннеля». Подробнее об этом в видео.



