Ещё одно подтверждение, что разработкой подобной видеокарты занимались.

Автор YouTube канала Toro Tocho Reviews нашёл на одном из стендов выставки CES 2025 рамку от системы охлаждения невыпущенной видеокарты NVIDIA RTX TITAN, сообщает VideoCardz. Предположительно, это был стенд компании, которая занимается контрактным производством систем охлаждения, в т.ч. для NVIDIA, а рамка была представлена как элемент одного из образцов производимой продукции. На рамке использован обновлённый шрифт NVIDIA, а значит она была разработана для семейства видеокарт Ada Lovelace или более позднего, отмечают специалисты.

Источник изображения: Toro Tocho Reviews, YouTube





За последние дни появилось несколько новых подробностей о невыпущенной NVIDIA видеокарте класса TITAN. Во-первых, YouTube канал Gamers Nexus опубликовал видео, где был в подробностях изучен необычный прототип RTX 4090 с конструкцией, состоящей из нескольких печатных плат. Судя по всему, эту конструкцию планировалось использовать для RTX TITAN семейства Ada Lovelace: система охлаждения имеет запас для более мощной видеокарты и без проблем справилась с охлаждением чипа RTX 4090. Из минусов конструкции можно отметить высокую сложность, в т.ч. из-за наличия потайных и труднодоступных винтов.





Во-вторых, на днях в Сети появилась фотография другого прототипа NVIDIA с одной печатной платой, но более мощным чипом, в котором задействовано 18432 ядра CUDA — это больше, чем у RTX 4090 и даже RTX 6000 Ada. Также прототип оснащён 48 ГБ видеопамяти GDDR6. Неизвестно, имеет ли он отношение к RTX TITAN семейства Ada Lovelace или к одной из профессиональных видеокарт.

Источник изображений: FluxRBLX, Reddit; VideoCardz

Ранее инсайдеры отмечали, что в NVIDIA разрабатывают видеокарты класса TITAN, но о выпуске подобных моделей ничего неизвестно. Возможно, эти проекты ведутся для поиска и тестирования новых конструкций.