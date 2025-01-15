Ubisoft выпустила для AC Origins и Valhalla обновления, устраняющие проблемы в Windows 11 24H2

Ubisoft выпустила для Assassin's Creed Origins и Valhalla обновления, которые должны устранить различные проблемы, возникшие в данных играх на новейшей версии операционной системы Windows 11 24H2, сообщает Neowin. Обновление для Origins весит около 230 МБ и повышает версию игры до 1.62, обновление для Valhalla весит около 500 МБ и повышает версию игры до 1.7.0. В чём были причины проблем, не уточняется.

Источник изображения: Ubisoft, Neowin

Assassin's Creed Origins и Valhalla не единственные игры Ubisoft, у которых возникли проблемы в Windows 11 24H2. Для Star Wars Outlaws и Avatar Frontiers of Pandora обновления уже выпустили ранее, а Assassin's Creed Odyssey пока остаётся без исправлений, правда и жалоб на проблемы в данной части франшизы меньше. Неизвестно, когда обновление выпустят для Odyssey и выпустят ли вообще.

О проблемах в играх Ubisoft на операционной системе Windows 11 24H2 стали сообщать ещё в прошлом году. Пользователи жаловались на зависания и вылеты, низкую производительность. В какой-то момент Microsoft даже заблокировала обновление до версии 24H2 на системах, где были установлены перечисленные игры Ubisoft. На момент написания информация о проблемах с тремя упомянутыми играми франшизы Assassin's Creed продолжает присутствовать на сайте Microsoft.