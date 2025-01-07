Видеокарта поместится в компактную сборку.

NVIDIA обновила список видеокарт, соответствующих требованиям программы SFF-Ready, которая регламентирует предельные размеры видеокарт NVIDIA, позволяющие, по мнению компании, использовать эти видеокарты в компактных сборках. Список пополнился представленными сегодня видеокартами GeForce RTX 50 и, что примечательно, RTX 5090 там тоже есть.

Предельные размеры видеокарт для соответствия программе SFF-Ready. Источник изображения: NVIDIA

Благодаря инновационной конструкции эталонная версия NVIDIA GeForce RTX 5090 соответствует требованиям SFF-Ready. Размеры эталонных RTX 5090 и 5080 идентичны — 137x304x40 мм. В NVIDIA разработали для флагманской видеокарты конструкцию с несколькими печатными платами и сквозным продувом радиаторов, которые располагаются по обе стороны от основной платы. В списке также присутствует эталонная версия RTX 5070, а вот 5070 Ti — только в версиях от партнёров NVIDIA — Founders Edition компанией не представлена.

Конструкция эталонной версии RTX 5090. Источник изображения: NVIDIA

Эталонная NVIDIA GeForce RTX 5090 на момент написания является единственной RTX 5090, соответствующей требованиям SFF-Ready. Из новой серии в списке много партнёрских версий RTX 5080, но больше всего — RTX 5070 и 5070 Ti — эти видеокарты обладают сравнительно небольшим TDP 250…300 Вт, в результате чего их проще спроектировать, не выходя за предельные размеры.