Списка процессоров пока не видно.

Intel представила процессоры Core Ultra 200S (Arrow Lake-S) с заблокированным множителем, однако подробностей о них практически нет, сообщает ComputerBase. На момент написания не подтверждён список моделей, которые компания планирует выпустить, известно лишь, что это 12 процессоров с базовой мощностью 65 или 35 ватт (Вт). За рубежом продажи новинок начинаются 13 января.

Источник изображения: Intel и Wccftech

В Intel подтвердили, что лучший процессор с заблокированным множителем предложит 8 P-ядер и 16 E-ядер — это Core Ultra 9 285, который упоминается в маркетинговых материалах, сообщает Wccftech. Сравнивая Core Ultra 9 285 и Core i9-14900, компания заявляет о 2-кратном преимуществе в тесте Procyon AI Computer Vision, 2,9-кратном преимуществе интегрированной графики и повышении производительности в многопоточных нагрузках на 29%.

Одновременно с этим на рынке появятся материнские платы с чипсетами Intel B860, о вариантах H810 пока не сообщается.