Устройство получит более производительное оборудование.

ZOTAC расскажет на CES 2025 о новой версии портативного игрового компьютера GAMING ZONE с более производительным оборудованием, сообщают VideoCardz и TechPowerUp. Подробной информации о новинке пока нет, более того, в пресс-релизе компании говорится об «…очень раннем взгляде на потенциальный следующий этап ZOTAC GAMING ZONE…», иными словами, обновлённое устройство, если и разрабатывается, то, вероятно, может появиться не так скоро.

ZOTAC GAMING ZONE. Источник изображения: ZOTAC, VideoCardz

Как отмечают в VideoCardz, игровой КПК ZOTAC GAMING ZONE появился достаточно поздно на рынке относительно конкурентов, однако у него было весомое преимущество в виде OLED дисплея. Можно предположить, что обновлённый компьютер тоже получит OLED дисплей, а вот что касается процессора — вариантов много, что выберет ZOTAC, неизвестно. Ожидается, что AMD представит серию APU Ryzen Z2 для игровых КПК, в которую войдут несколько процессоров из разных семейств, помимо этого AMD представила серию Ryzen AI 300, представит семейство процессоров Krackan, Strix Halo, обновлённые процессоры Ryzen 200 семейства Hawk Point и много чего ещё. Также Intel выпустила конкурентоспособные процессоры Core Ultra 200V (Lunar Lake), которые тоже подходят для игровых КПК. Выбор очень большой.