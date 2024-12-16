На чёрной версии Lenovo Legion Go S заметили отдельную кнопку Steam.

Изображения чёрной версии портативного игрового компьютера Lenovo Legion Go S, а также более производительного Legion Go были опубликованы инсайдером Эваном Блассом (Evan Blass) в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @evleaks, сообщает VideoCardz в нескольких новостях.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

Ранее рендеры белой версии Lenovo Legion Go S опубликовал ресурс Windows Central, что интересно, чёрная отличается не только цветом — на ней заметили кнопку с логотипом Steam. Присутствие кнопки с логотипом Steam может указывать на то, что устройство будет распространяться с предустановленной SteamOS, став первым или одним из первых сторонних устройств с операционной системой Valve.

Чёрная версия Lenovo Legion Go S с кнопкой Steam (слева).

Источник изображения: @evleaks в X (заблокирована в РФ)

Сотрудники Valve ранее неоднократно подтверждали планы подготовить SteamOS к установке на сторонние устройства, включая настольные ПК. Недавно компания выпустила новый документ, регламентирующий использование брендов и логотипов. В этом документе появился логотип Powered by SteamOS, который наверняка будет использоваться сторонними устройствами под управлением SteamOS.

Lenovo Legion Go S является более доступным устройством, по сравнению с флагманским Legion Go. Компьютер выполнен в классическом моноблочном корпусе, оснащён меньшим и более простым дисплеем, менее производительным «железом». Как полагают специалисты, замена Windows 11 на SteamOS позволит дополнительно снизить стоимость устройства, поскольку в неё не будет входить стоимость лицензии Windows.

Ожидается, что в основе Lenovo Legion Go S будет использоваться APU AMD Ryzen Z2 Go, который объединяет 8 процессорных ядер Zen 3+ и интегрированную графику Radeon 680M с 12-ю вычислительными блоками RDNA 2, 16 гигабайт (ГБ) оперативной памяти LPDDR5, накопитель PCIe Gen 4 x4 объёмом от 512 ГБ. КПК оснастят 8-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1920 на 1200 пикселей и частотой обновления до 120 герц (Гц), аккумулятором ёмкостью 55,5 ватт-час (Вт·ч).

Lenovo Legion Go. Источник изображения: @evleaks в X (заблокирована в РФ)

Что касается более производительной версии Lenovo Legion Go, сообщается о подготовке, как минимум, двух версий устройства с идентификаторами 8AHP2 и 8ASP2, где буквы H и P, вероятно, указывают на семейство используемых APU AMD. Предполагается, что в основу версии 8AHP2 ляжет APU AMD Ryzen Z2 семейства Hawk Point, а в основу версии 8ASP2 — Ryzen Z2 Extreme семейства Strix Point. Точные характеристики чипов неизвестны, ожидается, что Ryzen Z2 Extreme предложит 8 ядер Zen 5 и интегрированную графику Radeon 890M с 16-ю вычислительными блоками RDNA 3.5. Lenovo Legion Go также приписывают 8,8-дюймовый OLED дисплей с разрешением 2560 на 1600 пикселей, съёмные контроллеры. Официально характеристики не подтверждены.