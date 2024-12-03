Устройство нацелено на более бюджетный сегмент.

В Windows Central опубликовали, как утверждается, рендеры будущего портативного игрового компьютера Lenovo Legion Go S. Издание подтверждает, что в основу устройства ляжет APU AMD Ryzen Z2G и нацелено оно на более доступный сегмент игровых КПК.

Чтобы снизить стоимость, отказались от съёмных джойстиков, подставки и дополнительных кнопок. Точно не подтверждено, но, похоже, устройство также получит меньший дисплей и трекпоинт вместо тачпада. В Windows Central предполагают, что рекомендованная цена устройства на рынке США будет выбрана в диапазоне от 399 до 449 долларов.

Источник изображения: Windows Central

Устройство, показанное на рендере, выполнено в белом цвете и не лишено RGB подсветки, которая стала чуть ли не обязательным атрибутом в игровом сегменте. Набор кнопок вполне стандартный, сверху есть два порта USB-C. На тыльной стороне устройства внимание привлекают две крупные вентиляционные решётки.

Что касается AMD Ryzen Z2G, как ожидается, этот APU имеет отношение к уже не самому новому семейству Rembrandt, сочетая процессорные ядра Zen 3+ и интегрированную графику RDNA 2. Тем не менее, процессорных ядер 8, а вычислительных блоков графики 12 — это всё ещё актуальное решение с достойной производительностью. При этом APU должен быть значительно дешевле новинок из семейств AMD Hawk Point и Strix Point.