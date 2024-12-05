В новых рекомендациях (PDF) Valve по использованию бренда и логотипов заметили намёк на расширение партнёрских отношений для предустановки операционной системы SteamOS на сторонние устройства. Так, в числе новых брендов есть Powered by SteamOS. Логично предположить, что такая отметка будет присутствовать на устройствах под управлением SteamOS, пишет VideoCardz.
«Логотип Powered by SteamOS указывает на то, что аппаратное устройство будет запускать SteamOS и загружаться в SteamOS при включении. Партнёры/производители будут поставлять оборудование с изображением Steam в форме, предоставленной и/или разработанной в тесном сотрудничестве с Valve. Физические изменения логотипа не допускаются, и он не должен сочетаться с другими элементами брендинга», — говорится в рекомендациях.
Не так давно, в августе этого года, инженер Valve Лоуренс Янг (Lawrence Yang) подтвердил, что в компании ведётся работа над внедрением поддержки сторонних устройств в SteamOS. Заявление было сделано после того, как в одном из обновлений операционной системы заметили изменения, связанные с поддержкой дополнительных элементов управления портативного игрового компьютера ASUS ROG Ally.
Намёки на то, что SteamOS в перспективе можно будет установить на любое устройство, появились задолго до этого, но работа в данном направлении идёт не так быстро, как хотелось бы. Когда появится полноценный дистрибутив для установки на настольные ПК и ноутбуки, входит ли это всё ещё в планы компании, неизвестно.
Актуальная сборка SteamOS версии 3.0 основана на Arch Linux, в сентябре разработчики проекта объявили о сотрудничестве с Valve, компания будет поддерживать разработку Arch Linux по следующим направлениям: создание сервисной инфраструктуры и безопасного анклава подписи для дистрибутива.
Valve способствует популяризации операционных систем Linux на игровых компьютерах. Платформа Steam и слой совместимости Proton для запуска Windows игр под Linux играют в этом огромную роль.