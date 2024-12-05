На это намекают новые брендинговые рекомендации Valve.

В новых рекомендациях (PDF) Valve по использованию бренда и логотипов заметили намёк на расширение партнёрских отношений для предустановки операционной системы SteamOS на сторонние устройства. Так, в числе новых брендов есть Powered by SteamOS. Логично предположить, что такая отметка будет присутствовать на устройствах под управлением SteamOS, пишет VideoCardz.

Источник изображения: Edgar Almeida, Unsplash

«Логотип Powered by SteamOS указывает на то, что аппаратное устройство будет запускать SteamOS и загружаться в SteamOS при включении. Партнёры/производители будут поставлять оборудование с изображением Steam в форме, предоставленной и/или разработанной в тесном сотрудничестве с Valve. Физические изменения логотипа не допускаются, и он не должен сочетаться с другими элементами брендинга», — говорится в рекомендациях.

Не так давно, в августе этого года, инженер Valve Лоуренс Янг (Lawrence Yang) подтвердил, что в компании ведётся работа над внедрением поддержки сторонних устройств в SteamOS. Заявление было сделано после того, как в одном из обновлений операционной системы заметили изменения, связанные с поддержкой дополнительных элементов управления портативного игрового компьютера ASUS ROG Ally.

Намёки на то, что SteamOS в перспективе можно будет установить на любое устройство, появились задолго до этого, но работа в данном направлении идёт не так быстро, как хотелось бы. Когда появится полноценный дистрибутив для установки на настольные ПК и ноутбуки, входит ли это всё ещё в планы компании, неизвестно.

Актуальная сборка SteamOS версии 3.0 основана на Arch Linux, в сентябре разработчики проекта объявили о сотрудничестве с Valve, компания будет поддерживать разработку Arch Linux по следующим направлениям: создание сервисной инфраструктуры и безопасного анклава подписи для дистрибутива.

Valve способствует популяризации операционных систем Linux на игровых компьютерах. Платформа Steam и слой совместимости Proton для запуска Windows игр под Linux играют в этом огромную роль.