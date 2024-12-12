Обновления невостребованных игр можно отложить до следующего запуска.

Бета-версия клиента игровой платформы Steam накануне получила дополнительные настройки сценариев обновления игр, сообщает Neowin. Глобально в настройках Steam теперь можно выбрать один из двух сценариев автоматического обновления: «Разрешить Steam выбирать время обновления» или «Обновлять при запуске». В свойствах каждой конкретной игры, во вкладке «Обновления», можно выбрать одну из четырёх опций, три из них, по сути, дублируют глобальные настройки, оставшаяся «Скачивать обновления сразу» форсирует скорейшее обновление игры.

Источник изображения: Valve, Steam (отредактировано)

Пожалуй, стоит отметить сценарий «Обновлять при запуске». Он позволит предотвратить загрузку обновлений для игр, которые установлены в системе, но не востребованы. Например, установлено несколько крупных проектов, которые регулярно получают большие обновления на десятки, а то и сотни гигабайт, но пользователь на данном этапе времени отдаёт предпочтение другой игре. Очевидно, нет никакой необходимости загружать для простаивающих игр все обновления подряд, особенно, если интернет трафик или скорость загрузки ограничены.

Когда новые настройки появятся в стабильной версии клиента Steam, неизвестно.