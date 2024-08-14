Включая ASUS ROG Ally, которая упоминалась в недавнем обновлении.

Инженер Valve Лоуренс Янг (Lawrence Yang) подтвердил The Verge, что в компании ведётся работа над внедрением поддержки сторонних устройств в SteamOS. «Примечание о кнопках ROG Ally связано с поддержкой сторонних устройств в SteamOS. Команда продолжает работать над поддержкой других портативных устройств в SteamOS», — cказал Янг.

Источник изображения: Edgar Almeida, Unsplash

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В недавнем бета-обновлении операционной системы Steam Deck появилась поддержка дополнительных кнопок портативной игровой консоли ASUS ROG Ally, что позволило предположить о скором выпуске полноценного дистрибутива SteamOS, который можно установить на другие компьютеры. Так это или нет, непонятно, Янг подтвердил, что работа в данном направлении идёт, но не назвал сроки её завершения, сейчас операционная система ещё не готова для установки на другие портативные игровые компьютеры: «SteamOS пока не готова к использованию на других портативных устройствах “из коробки”, но мы продолжаем работать над поддержкой», — сказал Янг PC Gamer.

Также специалист отметил, что в Valve постепенно приближаются к выпуску недостающих драйверов для возможности полноценно использовать Steam Deck OLED с операционной системой Windows, однако возможность двойной загрузки Linux (SteamOS) и Windows так и не реализована — это одна из приоритетных задач, но сроки её выполнения неизвестны.