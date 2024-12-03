Видеокарты получили заводской разгон.

ASRock представила фирменные варианты видеокарт Intel Arc B580 и B570, всего три модели.

Источник изображения: ASRock

Исполнение B580 под названием Steel Legend оснащается крупной системой охлаждения с тремя вентиляторами и оформлено в бело-серебристой расцветке. Вентиляторы оснащаются настраиваемой подсветкой, которую можно синхронизировать с остальными компонентами в системе, благодаря наличию трёхконтактного ARGB коннектора, либо можно полностью отключить с помощью физического переключателя. Также подсветка предусмотрена для логотипа сбоку. В конструкции системы охлаждения используется металлический бэкплейт, несколько тепловых трубок, медный никелированный теплосъёмник, пропаянный оребренный радиатор.

Источник изображения: ASRock

Вариант B580 в исполнении Challenger оснащается более компактной системой охлаждения с двумя вентиляторами, на кожухе предусмотрен декоративный элемент с отключаемой подсветкой, в системе охлаждения тоже используется несколько тепловых трубок, но конструкция подразумевает прямой контакт с графическим процессором без подошвы-теплораспределителя. Модель B570 Challenger выглядит идентично.

Источник изображения: ASRock

Источник изображения: ASRock

С основными характеристиками видеокарт можно ознакомиться в новости, посвящённой официальному анонсу Intel Arc Battlemage. Варианты ASRock отличаются заводским разгоном: максимальная частота графического процессора B580 Steel Legend повышена до 2800 мегагерц (МГц), B580 Challenger до 2740 МГц, B570 Challenger — до 2600 МГц.