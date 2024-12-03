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Moleculo
Intel анонсировала настольные видеокарты Arc Battlemage и XeSS 2-го поколения с интерполяцией кадров
В декабре начнутся продажи Intel Arc B580.

Intel официально анонсировала запуск второго поколения настольных видеокарт семейства Battlemage и второе поколение фирменного набора технологий XeSS, теперь с интерполяцией кадров.

Источник изображений: Intel Corp

Начиная с видеокарт, первыми появятся модели Arc B580 и B570 с лучшим в своём классе соотношением производительности и цены — на 32% более высокая производительность на доллар — утверждает Intel. К такому выводу компания пришла, протестировав более 40 игр в разрешении 1440p и сравнив результаты с другими видеокартами стоимостью от 250 до 300 долларов США. Опубликованные результаты говорят о том, что B580 в среднем на 24% быстрее A750 и на 10% быстрее NVIDIA GeForce RTX 4060. Сравнивая ядра Xe 2- и 1-го поколений в B580 и A750, компания заявляет о 70-процентном повышении производительности и 50-процентном повышении эффективности. В частности, новая архитектура лучше справляется с трассировкой лучей и сеточными шейдерами (mesh shading).

Источник изображений: Intel Corp

Набор технологий Intel Arc Xe Super Sampling (XeSS) 2-го поколения теперь объединяет три компоненты: технологию масштабирования изображения (XeSS Super Resolution), интерполяции кадров (XeSS Frame Generation) и снижения задержки (XeSS Low Latency). XeSS Frame Generation добавляет интерполированные кадры с использованием оптического потока и перепроецирования вектора движения. В гоночном симуляторе F1 24 включение всех трёх технологий в режиме с упором на максимальное быстродействие повысило производительность до 3,9 раз при разрешении 1440p и ультра-настройках графики на системе с Intel Arc B580. Как объяснили в Tom’s Hardware, интерполяция кадров Intel в настоящее время (и, скорее всего, в будущем ничего не изменится) работает только на видеокартах Intel с блоками матричных операций XMX.

В числе прочего компания сообщила о расширенной поддержке аппаратного кодирования и декодирования таких форматов, как AV1, H.265, включая 10-битный формат 4:2:2, H.264 и VP9; обновлении программного обеспечения, драйверов и AI Playground для ускорения генеративных моделей искусственного интеллекта на видеокартах Intel Arc.

Источник изображений: Intel Corp

За рубежом старт продаж видеокарт Intel Arc B580 запланирован на 13 декабря, рекомендованная цена 249 долларов США. Intel выпустит фирменный вариант Limited Edition, также появятся модели от партнёров: Acer, ASRock, GUNNIR, ONIXX, MAXSUN и Sparkle. Видеокарты B570 от тех же партнёров будут доступны с 16 января 2025 года по рекомендованной цене 219 долларов.

#intel #видеокарты
Источник: intel.com
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