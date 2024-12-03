Intel официально анонсировала запуск второго поколения настольных видеокарт семейства Battlemage и второе поколение фирменного набора технологий XeSS, теперь с интерполяцией кадров.
Начиная с видеокарт, первыми появятся модели Arc B580 и B570 с лучшим в своём классе соотношением производительности и цены — на 32% более высокая производительность на доллар — утверждает Intel. К такому выводу компания пришла, протестировав более 40 игр в разрешении 1440p и сравнив результаты с другими видеокартами стоимостью от 250 до 300 долларов США. Опубликованные результаты говорят о том, что B580 в среднем на 24% быстрее A750 и на 10% быстрее NVIDIA GeForce RTX 4060. Сравнивая ядра Xe 2- и 1-го поколений в B580 и A750, компания заявляет о 70-процентном повышении производительности и 50-процентном повышении эффективности. В частности, новая архитектура лучше справляется с трассировкой лучей и сеточными шейдерами (mesh shading).
Набор технологий Intel Arc Xe Super Sampling (XeSS) 2-го поколения теперь объединяет три компоненты: технологию масштабирования изображения (XeSS Super Resolution), интерполяции кадров (XeSS Frame Generation) и снижения задержки (XeSS Low Latency). XeSS Frame Generation добавляет интерполированные кадры с использованием оптического потока и перепроецирования вектора движения. В гоночном симуляторе F1 24 включение всех трёх технологий в режиме с упором на максимальное быстродействие повысило производительность до 3,9 раз при разрешении 1440p и ультра-настройках графики на системе с Intel Arc B580. Как объяснили в Tom’s Hardware, интерполяция кадров Intel в настоящее время (и, скорее всего, в будущем ничего не изменится) работает только на видеокартах Intel с блоками матричных операций XMX.
В числе прочего компания сообщила о расширенной поддержке аппаратного кодирования и декодирования таких форматов, как AV1, H.265, включая 10-битный формат 4:2:2, H.264 и VP9; обновлении программного обеспечения, драйверов и AI Playground для ускорения генеративных моделей искусственного интеллекта на видеокартах Intel Arc.
За рубежом старт продаж видеокарт Intel Arc B580 запланирован на 13 декабря, рекомендованная цена 249 долларов США. Intel выпустит фирменный вариант Limited Edition, также появятся модели от партнёров: Acer, ASRock, GUNNIR, ONIXX, MAXSUN и Sparkle. Видеокарты B570 от тех же партнёров будут доступны с 16 января 2025 года по рекомендованной цене 219 долларов.