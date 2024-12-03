Представлены конфигурации с Intel Core Ultra 7 258V.

MSI официально объявила о доступности портативных игровых компьютеров Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+ с процессорами Intel Core Ultra 7 серии 2, 8- и 7-дюймовым экраном соответственно. На момент написания оба компьютера представлены с одним процессором — это Core Ultra 7 258V.

Источник изображения: MSI

В числе преимуществ новинок компания перечисляет более ёмкий аккумулятор, элегантный эргономичный дизайн, сбалансированный вес, продвинутое охлаждение, наличие двух портов Thunderbolt 4, обновлённые элементы управления, включая триггеры с датчиками Холла, совместимость с возможностями Microsoft Copilot+ PC. В числе прочих особенностей: новое фирменное программное обеспечение MSI Center M, App Player, позволяющий запускать Android приложения.

Источник изображения: MSI

Компьютеры оснащены системой охлаждения с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками. Небольшая мощность процессора (базовая мощность 17 ватт) должна положительно сказаться на длительности автономной работы устройств.

Процессоры Intel Lunar Lake с интегрированной графикой Xe2 (Battlemage) в различных тестах показали достойный уровень игровой производительности и эффективности. MSI утверждает, что при одинаковых настройках питания рассматриваемые игровые КПК на 113% быстрее конкурентов по пиковой частоте кадров и на 20% по средней частоте кадров.