Этот процессор является частью обновлённого семейства Raptor Lake-H Refresh.

В Китае замечен ноутбук Honor Notebook X14 Plus 2025 с процессором Intel Core 5 220H, сообщает VideoCardz со ссылкой на торговую площадку JD.com. Этот процессор является частью обновлённого семейства Raptor Lake-H Refresh, полноценная презентация которого ожидается в начале будущего года. Авторы ресурса подчёркивают отсутствие в названии приставки Ultra, поскольку она используется только для процессоров с новейшими архитектурами, в текущем поколении это процессоры Arrow Lake.

Источник изображения: Honor, VideoCardz

Согласно описанию, Intel Core 5 220H имеет 12 ядер и 16 потоков за счёт поддержки технологии Hyper-Threading (HT), которая в новейших процессорах Arrow Lake не используется. Базовая мощность процессора 45 ватт (Вт), он может повышать частоту производительных ядер до 4900 мегагерц (МГц), что на 100 МГц превышает показатели Core i5-13600H, который имеет то же количество ядер и тот же теплопакет.

Honor Notebook X14 Plus 2025 — новый ультратонкий ноутбук без дискретной графики с 2,8K дисплеем. Планируется выпустить четыре конфигурации, все с терабайтными твердотельными накопителями. Одно из отличий разных конфигураций: объём оперативной памяти, 16 или 32 гигабайта (ГБ).