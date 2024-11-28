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Научный сотрудник Intel Том Питерсен (Tom Petersen) намекнул на скорое появление новых дискретных видеокарт семейства Battlemage в недавнем видео на официальном YouTube канале компании, сообщает VideoCardz. Видео было посвящено процессорам Core Ultra 200V (Lunar Lake) и их интегрированной графике Battlemage на базе маломощной версии архитектуры Xe2, в конце Питерсен сказал: «Battlemage следующий», — что подразумевает настольные видеокарты.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

В VideoCardz ожидают, что настольные видеокарты Intel Battlemage выпустят к середине декабря. На данный момент в Сети засветилась только одна модель под названием Arc B580. Согласно утечкам, графический процессор B580 содержит 20 ядер Xe и работает на частоте до 2800 мегагерц (МГц), видеокарта оснащается 12 гигабайтами (ГБ) видеопамяти GDDR6 со 192-битной шиной и чипами, работающими на скорости 19 гигабит в секунду (Гбит/с).





Известно о подготовке эталонной версии видеокарты Limited Edition от Intel, а также двух вариантов от компании ASRock: Steel Legend с тремя вентиляторами и Challenger с двумя. Накануне в Сети также нашли предварительные цены, в каталоге неназванного ритейлера видеокарта появилась с ценой 260 долларов США.