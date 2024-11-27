Не стоит исключать большую наценку за шанс получить новейшие видеокарты с жидкостным охлаждением в числе первых.

В HardwareLuxx узнали, во сколько компания Comino оценивает свои новые рабочие станции с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5090. Видеокарты ещё не представили, тем не менее, на прошлой неделе компания объявила, что готова принимать предварительные заказы на системы с RTX 5090.

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Система, в состав которой входит восемь видеокарт, оценивается примерно в 50000 евро, а в состав которой входит шесть видеокарт — 40000 евро. В числе других компонентов каждой машины: 32-ядерный процессор EPYC, 256 гигабайт (ГБ) оперативной памяти, терабайтный твердотельный накопитель и жидкостная система охлаждения. Получается, что одна видеокарта с учётом дополнительных компонентов (вероятно, в цену входит водоблок и прочие компоненты) стоит около 5000 евро. В VideoCardz эту цену назвали абсурдной, а в HardwareLuxx посчитали сомнительной идею принимать предварительные заказы на системы с оборудованием, которое ещё не было представлено.

Тем не менее, если верить компании, желающих оформить предзаказ оказалось немало, что вызывает беспокойство среди обеспеченных любителей игр: если интерес к RTX 5090 со стороны сборщиков серверов и рабочих станций будет высок, это может повлиять на доступность видеокарты на потребительском рынке.

Ранее инсайдеры допускали, что NVIDIA может установить рекомендованную цену RTX 5090 в диапазоне от 2000 до 2500 долларов США. Если верить слухам, новый флагман предлагает на треть больше CUDA ядер и памяти, чем предшественник, а RTX 4090 поступила в продажу по рекомендованной цене 1599 долларов США.