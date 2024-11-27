Видеокарта пока не представлена официально.

Intel Arc B580 продолжают замечать в каталогах зарубежных интернет-магазинов, на этот раз в неназванном магазине был замечен эталонный вариант Limited Edition с ценой около 260 долларов США, сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера @momomo_us в социальной сети X (заблокирована в РФ). Официально видеокарта не представлена и нет никаких оснований полагать, что эта цена является окончательной, тем не менее, стоит отметить, что на сегодняшний день A580 за рубежом в среднем стоит 170 долларов, а более производительная A770 примерно 230 долларов США.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Intel Arc B580 пока является единственной настольной видеокартой нового семейства Battlemage, засветившейся в Сети. Согласно недавним утечкам, графический процессор новинки включает 20 ядер Xe и работает на частоте до 2800 мегагерц (МГц), видеокарта оснащается 12 гигабайтами (ГБ) видеопамяти GDDR6 со 192-битной шиной и чипами со скоростью 19 гигабит в секунду (Гбит/с). Для дополнительного питания достаточно одного 8-контактного разъёма PCIe, продвинутые модели могут оснащать двумя такими разъёмами. Также есть предположения, что видеокарта использует только 8 линий PCIe 5.0.

Источник изображения: VideoCardz

Сроки презентации неизвестны, первые видеокарты должны представить до конца года.