SilverStone представила блок питания ZEUS 1650R мощностью 1650 Вт оснащён парой разъёмов 12V-2x6

SilverStone представила блок питания ZEUS 1650R мощностью 1650 ватт (Вт), сообщает VideoCardz. Этот блок рассчитан на подключение сразу нескольких видеокарт, в частности, он комплектуется тремя кабелями 12V-2x6: два оригинальные подключаются к разъёмом SilverStone представила блок питания ZEUS 1650R мощностью 1650 Вт оснащён парой разъёмов 12V-2x6, один переходный на пару 8-контактных разъёмов. Помимо этого, в комплект входит ассортимент 8-контактных (6+2) кабелей PCIe с одним и двумя штекерами на одном кабеле.

Источник изображения: SilverStone

ZEUS 1650R обладает полностью модульной конструкцией и размерами 180x150x86 миллиметров (мм), весит 3,7 килограмм (кг). Блок питания прошёл сертификацию 80 PLUS Titanium, в конструкции используются электролитические конденсаторы только японских производителей. Для охлаждения выбран вентилятор диаметром 135 мм, он основан на гидродинамическом подшипнике и может работать в трёх режимах: на полной скорости, с динамической регулировкой и фиксированной минимальной скоростью, либо с регулировкой и пассивным режимом при нагрузке менее 50%.

Источник изображения: SilverStone

Подобный блок питания может использоваться в рабочих станциях с несколькими процессорами и видеокартами. Такие системы становятся более востребованными благодаря популяризации искусственного интеллекта: запуск и обучение сложных моделей требуют больших объёмов видеопамяти.