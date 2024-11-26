Улучшения в новой версии также коснулись NPU, графиков в оверлее, DDR5 CUDIMM и др.

В программное обеспечение для мониторинга и диагностики HWiNFO версии 8.16 внедрили ряд интересных улучшений, наиболее примечательными из которых в VideoCardz посчитали следующие: поддержку Cybenetics Powenetics PMD, процессоров AMD и видеокарт Intel следующего поколения, улучшенный вывод данных по настройкам зависимости напряжение-частота (V/F curve), возможность отображения минимальных и максимальных значений на правой вертикальной оси графиков в оверлее, кроме этого, оверлей учитывает настройки отображения десятичных знаков.

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Что касается нового оборудования, разработчики программы не упоминают конкретные наименования, однако высока вероятность, что в случае с AMD речь идёт о процессорах Krackan (их подготовку в AMD официально подтвердили) и Strix Halo, а в случае с Intel — о видеокартах Battlemage. Процессоры Strix Halo — это высокопроизводительные APU для мобильных рабочих станций и, потенциально, компактных игровых устройств, ноутбуков и планшетов. Официальные сроки выхода видеокарт Intel Battlemage неизвестны, однако, после появления в интернет-магазинах изображений модели B580, презентацию ожидают в любой момент.

В числе других важных изменений: исправлен мониторинг показателей дискретных видеокарт NVIDIA с новыми драйверами; расширены отчёты о параметрах микросхем генерации тактовых сигналов в CUDIMM DDR5; в заголовок датчика добавлено название модуля DIMM; улучшен мониторинг датчиков материнских плат MSI Z890, B860 и H810; улучшена поддержка Intel Lunar Lake и добавлена информация о количестве «плиток» NPU.