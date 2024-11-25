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Moleculo
По неофициальной информации, NVIDIA отдала приоритет GDDR7 от Samsung для видеокарт RTX 50
В серии видеокарт для ноутбуков могут использоваться чипы и от других производителей.

NVIDIA отдала приоритет Samsung при выборе поставщика видеопамяти GDDR7 для производства игровых видеокарт GeForce RTX 50, сообщает корейский ресурс www.greened.kr со ссылкой на мнение нескольких источников в отрасли.

Источник изображения: Đào Hiếu, Unsplash

Один из источников утверждает, что NVIDIA планирует использовать GDDR7 от Samsung для всех настольных видеокарт следующего поколения, в серии видеокарт для ноутбуков могут использовать чипы других производителей, но Samsung в приоритете. Одна из названных причин: чипы Samsung первыми прошли полную проверку. Разработку GDDR7 также завершили SK Hynix и Micron. Источник не исключает, что в будущем приоритет NVIDIA может измениться.

Другой источник в отрасли отметил, что GDDR7 может получить значительное распространение в сфере искусственного интеллекта за счёт меньшей стоимости и меньшего энергопотребления, по сравнению с памятью типа HBM. Реализовав преимущество приоритетного поставщика Samsung может получить значительный импульс и занять доминирующую позицию.

Samsung разработала чипы GDDR7 с ёмкостью 16 гигабит (Гбит) и скоростью 32 гигабита в секунду (Гбит/с), а также чипы с ёмкостью 24 Гбит, скорость которых может достигать значений 40 Гбит/с и выше.

#nvidia #видеокарты
Источник: greened.kr
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