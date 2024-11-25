Обновления должны выпустить в ноябре-декабре.

По информации оверклокера, известного под псевдонимом SkatterBencher, обновления микрокода для процессоров Arrow Lake, которые в Intel планируют выпустить в ноябре-декабре, содержат большие изменения для зависимости частота-напряжение (V/F curve), сообщает VideoCardz со ссылкой на публикацию специалиста в социальной сети X (заблокирована в РФ). Неоднородный характер вносимых изменений усложнит поиск новых оптимальных стратегий разгона процессоров, считает оверклокер.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

Ранее старший директор отдела технического маркетинга Intel Роберт Хэллок (Robert Hallock) признал, что производительность новых настольных процессоров Arrow Lake страдает в некоторых сценариях, включая игровые, из-за проблем с оптимизацией, а также из-за определённых сочетаний настроек BIOS и операционной системы. Как ожидается, будущие исправления решат эти проблемы.

SkatterBencher, Питер Плезье (Pieter Plaisier), является членом команды ASUS и принял участие во множестве рекордов разгона, пишет VideoCardz. Скорее всего, специалист уже ознакомился с предрелизными версиями микрокода. Содержит ли микрокод ещё какие-либо изменения, не уточняется.