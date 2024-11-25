По информации оверклокера, известного под псевдонимом SkatterBencher, обновления микрокода для процессоров Arrow Lake, которые в Intel планируют выпустить в ноябре-декабре, содержат большие изменения для зависимости частота-напряжение (V/F curve), сообщает VideoCardz со ссылкой на публикацию специалиста в социальной сети X (заблокирована в РФ). Неоднородный характер вносимых изменений усложнит поиск новых оптимальных стратегий разгона процессоров, считает оверклокер.
Ранее старший директор отдела технического маркетинга Intel Роберт Хэллок (Robert Hallock) признал, что производительность новых настольных процессоров Arrow Lake страдает в некоторых сценариях, включая игровые, из-за проблем с оптимизацией, а также из-за определённых сочетаний настроек BIOS и операционной системы. Как ожидается, будущие исправления решат эти проблемы.
SkatterBencher, Питер Плезье (Pieter Plaisier), является членом команды ASUS и принял участие во множестве рекордов разгона, пишет VideoCardz. Скорее всего, специалист уже ознакомился с предрелизными версиями микрокода. Содержит ли микрокод ещё какие-либо изменения, не уточняется.