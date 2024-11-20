Если верить слухам, это позволит приподнять цену новой видеокарты класса 50.

Единственной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 40 для ноутбуков, которая продолжит выпускаться после появления серии следующего поколения, будет RTX 4050, сообщает Wccftech со ссылкой на слухи от блогера 思考未来啊 в социальной сети Weibo.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

При этом NVIDIA якобы планирует выпустить RTX 5050, которая будет немного лучше и дороже. Все другие видеокарты RTX 40 заменят аналоги нового поколения, что согласуется со слухами об остановке производства всех графических процессоров текущего поколения, кроме AD107. Высказывается предположение, что данный шаг позволит NVIDIA приподнять цену на новые видеокарты RTX 5050 и, соответственно, заработать больше денег в популярном сегменте игровых ноутбуков начального уровня.

Официально новая линейка игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 ещё не представлена. Ожидается, что презентация состоится на выставке CES 2025 в начале следующего года, при этом компания может одновременно представить как первые настольные видеокарты, так и видеокарты для ноутбуков. По слухам, есть вероятность, что анонс новинок сделают в декабре.