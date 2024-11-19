Официально их ещё не представили.

В каталоге канадского интернет-магазина PC Canada обнаружили ещё неанонсированные процессоры Intel Core Ultra 200S — модели с заблокированным множителем (без индекса K) и меньшим энергопотреблением, которые предназначены для массового потребителя. Всего в каталоге нашли пять таких процессоров: Core Ultra 9 285, Core Ultra 7 265 и 265F, Core Ultra 5 225 и 225F. Цены в каталоге есть, но они не имеют смысла — в некоторых случаях заблокированные модели дороже разблокированных.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

В VideoCardz отмечают, что пока ни в одном из каталогов не заметили процессоры новой серии с обозначениями 245, 235, 215 или 205. В одном из недавних интервью гендиректор Intel отмечал чрезмерную раздутость некоторых линеек, кто знает, может быть, решение сократить ассортимент моделей принято уже сейчас. Так или нет, станет понятно в начале следующего года — презентация процессоров без индекса K ожидается на выставке CES 2025.

Также в каталогах пока не замечают более доступные материнские платы Intel LGA 1851, а вот на сайтах регуляторов они уже отметились. Например, на прошлой неделе сообщалось о появлении в базе данных ЕЭК карточки компании Asus, где регистрировались различные материнские платы с чипсетами Intel B860 и H810. AMD тоже готовит более доступные платы 800 серии: с чипсетами B850 и B840.