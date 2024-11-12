Замечен загадочный чипсет B850E.

Компания ASUS зарегистрировала на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) большое количество новых материнских плат, сообщает VideoCardz.

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В частности, перечислены решения с чипсетами AMD B840, B850, во всём этом ассортименте выделяется загадочный B850E, который компанией AMD официально не упоминался, в отличие от предыдущих, характеристики которых уже известны. Это может быть либо опечатка, либо модификация, анонс которой ещё не состоялся.

Источник изображений: VideoCardz

В случае Intel компания ASUS готовит платы с чипсетами B860 и H810, W880 и Q870, причём их примерно в пять раз больше, чем регистрируемых плат AMD. Кроме того, замечено пополнение плат с чипсетом X299 для серии Xeon Workstation. Не факт, что все зарегистрированные модели будут представлены, так или иначе, подготовка новинок идёт.

Источник изображения: AMD

Не секрет, что AMD и Intel готовятся к выпуску новых наборов микросхем для материнских плат среднего и бюджетного уровня, которые должны появиться вместе с более медленными вариантами процессоров где-то в первом квартале 2025 года. В случае Intel это процессоры Core Ultra 200S с заблокированным множителем и меньшей мощностью, тогда как AMD, скорее всего, анонсирует процессоры Ryzen 9000 без индекса X — тоже без поддержки разгона и с меньшим уровнем мощности. Недавно представленные материнские платы Intel Z890 и AMD X870 слишком дороги для систем начального и среднего класса, избыточны для заблокированных процессоров, поэтому ожидаются более доступные платы.

Презентации новинок ожидают на выставке CES 2025 в начале следующего года.