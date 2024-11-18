По слухам, стратегия компании направлена на полную очистку от запасов перед выпуском новой серии игровых видеокарт.

По слухам, стратегия NVIDIA в отношении запуска новой серии игровых видеокарт GeForce RTX 50 включает предварительный этап полной очистки запасов видеокарт текущего поколения, сообщает VideoCardz со ссылкой на слухи от участников китайского форума Board Channels. Компания якобы заблаговременно сворачивает производство и поставки чипов для видеокарт RTX 40, чтобы дать производителям и продавцам время избавиться от текущих запасов и освободить полки для новых видеокарт.

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Ситуация по запасам видеокарт у производителей в Китае оценивается на форумах Board Channels следующим образом:

RTX 4090D закончились

RTX 4080 SUPER и RTX 4070 TI SUPER могут закончиться до декабря

RTX 4070 SUPER и RTX 4070 будут ограниченно поставляться в четвёртом квартале, запасы у производителей могут иссякнуть в январе

Если верить слухам, запасы видеокарт класса 90 закончились, а RTX 4080 SUPER и RTX 4070 TI SUPER должны иссякнуть в этом году, поэтому уже в январе NVIDIA представит преемников: RTX 5090 и 5080. Поскольку карты класса 70 по прогнозам закончатся в январе, то замену в виде RTX 5070 стоит ожидать не ранее февраля. Информация косвенно подтверждается сокращением ассортимента и ростом цен на флагманские видеокарты RTX 40 в некоторых регионах, пишет VideoCardz.

По слухам, первые видеокарты новой серии GeForce RTX 50 представят в рамках выставки CES 2025, выступление генерального директора NVIDIA запланировано на 6 января будущего года.