В серии есть комплекты для платформ Intel и AMD, а скоро появятся CUDIMM комплекты со скоростью до 9600 МТ/с.

Colorful выпускает новые комплекты в серии оперативной памяти DDR5 под названием iGame Shadow, сообщает VideoCardz. Комплекты появились на сайте компании вместе с дополнительной информацией: используются чипы SK Hynix M-die, микросхема OC PMIC, 10-слойная печатная плата, радиаторы с чёрно-белым рисунком, нанесённым с помощью технологии термотрансферной печати, в верхней части модуля присутствует настраиваемая подсветка.

Источник изображения: Colorful

Серия будет расширена комплектами DDR5 UDIMM со скоростью работы до 8400 мегатранзакций в секунду (МТ/с). Самые быстрые комплекты со скоростью 8000 и 8400 МТ/с при задержках CL40 и CL42 соответственно предлагаются в единственном варианте суммарным объёмом 48 гигабайт (ГБ). Производитель указывает, что эти модули предназначены только для материнских плат Intel Z890, на них записаны только профили Intel XMP 3.0.

Источник изображения: Colorful

Универсальные комплекты с профилями Intel XMP 3.0 и AMD EXPO в серии есть, это вариант со скоростью 6000 МТ/с суммарным объёмом 32 ГБ, а также комплекты со скоростью 6800 МТ/с суммарным объёмом 32 и 48 ГБ.

Источник изображения: Colorful

В перспективе серия iGame Shadow будет расширена комплектами DDR5 СUDIMM со скоростью 8800 и 9600 МТ/с. Эти модули оснащаются микросхемами для генерации тактовых сигналов, что и позволило добиться столь высоких скоростей.