В компании уверены, что тенденция всё возрастающей мощности флагманских решений сохранится, а значит сохранится и спрос на надёжные и мощные блоки питания. Останется актуальным новый разъём питания 12V-2x6.

Corsair рассказала о совместимости своих блоков питания с видеокартами следующего поколения. В компании ожидают их появление в следующем году и при этом уверены, что тенденция всё возрастающей мощности флагманских решений сохранится, а значит сохранится и спрос на надёжные и мощные блоки питания. Также останется актуальным новый разъём питания 12V-2x6, по которому видеокарте можно передать до 600 ватт.

Источник изображения: Corsair

Corsair особо отмечает четыре серии блоков питания: RMe, RMx, RMx SHIFT и HXi. В серии RMe представлены полностью модульные блоки питания с сертификацией Cybenetics Gold и мощностью до 1000 ватт (Вт). Если нужен блок питания с меньшим уровнем шума, компания предлагает серию RMx со 140-миллиметровыми вентиляторами на магнитных купольных подшипниках, также есть модификация RMx SHIFT мощностью до 1200 Вт с кабельными разъёмами на внутренней боковой стенке — кабели подключаются в секции за материнской платой. В серии HXi с сертификацией Cybenetics Platinum представлены блоки питания мощностью до 1500 Вт, низкий уровень шума также является преимуществом этих блоков питания.

Источник изображения: Corsair

Corsair явно не называет, какие видеокарты появятся в следующем году, однако из многочисленных слухов известно о подготовке серии игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50, флагман которой, скорее всего, будет самой производительной и самой мощной видеокартой на потребительском рынке до выхода более мощной модификации или следующей серии.

Один из инсайдеров сообщал, что в этом году можно ожидать официальных новостей о новой серии NVIDIA, однако не все слухи сбываются — тот же источник говорил о релизе приложения NVIDIA App с новыми видеокартами, однако релиз состоялся на этой неделе.

Intel может представить новые дискретные видеокарты Battlemage, но информации о них крайне мало, а вот AMD официально подтвердила презентацию дискретных видеокарт RDNA 4 в начале 2025 года. Однако от AMD не ждут сверхмощных решений, руководство компании дало понять, что приоритеты графического подразделения сейчас другие — нужно привлечь внимание разработчиков и увеличить долю на рынке, а потом уже можно возвращаться к борьбе за флагманский сегмент. Тем не менее, по ряду прогнозов, новые видеокарты AMD RDNA 4 могут составить сильную конкуренцию NVIDIA в среднем сегменте за счёт возросшей производительности в трассировке лучей и новых возможностей для искусственного интеллекта (ИИ) — компания разрабатывает новую версию технологии масштабирования FSR на основе ИИ. Похоже, Call of Duty: Black Ops 6 — одна из первых игр, где эта новая версия FSR может появиться.