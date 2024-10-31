AMD и Activision усердно работают над этим.

В презентации процессора AMD Ryzen 7 9800X3D старший вице-президент и генеральный менеджер по вычислительным технологиям и графике Джек Хьюн (Jack Huynh) упомянул в числе многолетних партнёров AMD компании Activision, Sabre Interactive и 11 bit Studios. В частности, AMD сотрудничала с Sabre Interactive при разработке Warhammer 40,000: Space Marine 2 и 11 bit Studios при разработке Frostpunk 2, а в случае Activision выступает эксклюзивным партнёром по процессорам, APU и графике для Call of Duty.

Что может быть интереснее, Хьюн рассказал об усердной работе с Activision по внедрению поддержки в Call of Duty: Black Ops 6 версии FSR на базе машинного обучения. Релиз игры состоялся 25 октября, игра вышла с поддержкой всех основных технологий масштабирования: NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS. В однопользовательской кампании игроки могут включить генерацию (интерполяцию) кадров, которая является частью FSR 3.1 и использует преимущества блоков для ускорения искусственного интеллекта (ИИ) в новых видеокартах RDNA 3, т.е. под FSR на базе машинного обучения Джек Хьюн имеет в виду совершенно новую технологию.

Ранее Джек Хьюн в одном из интервью рассказал, что следующая версия FSR будет полностью полагаться на ИИ. Инженеры компании исследуют шумоподавление при трассировке пути и масштабирование изображения с помощью одной нейронной сети. При этом генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) упомянула в числе преимуществ будущих видеокарт RDNA 4 новые возможности для ИИ. Стартовую линейку видеокарт нового поколения выпустят в первом квартале 2025 года, подтвердила Лиза Су.

Согласно всему этому, можно предположить, что разработка новой версии FSR находится на завершающих этапах, а партнёры AMD, такие как Activision, испытывают её в своих играх и готовятся к полной интеграции. Представить следующую версию технологии, вероятно, FSR 4, могут вместе с новыми видеокартами, лучшее время для этого — выставка CES 2025 в начале будущего года.