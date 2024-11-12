Бета тестирование завершено, стала доступна первая стабильная версия.

Состоялся релиз NVIDIA App, нового приложения NVIDIA, которое компания называет «унифицированным центром управления видеокартой». С конца февраля 2024 года приложение было доступно в рамках открытого бета-тестирования и регулярно обновлялось, получая новые возможности. Релизная версия по своим возможностям не уступает GeForce Experience и NVIDIA RTX Experience, теперь NVIDIA может заменить эти приложения новым, но о замене панели управления речи пока не идёт, оттуда в NVIDIA App перенесли ещё не все настройки. Новое приложение скоро включат в состав драйверов Game Ready и Studio Ready, его установка будет опциональной.

Источник изображения: NVIDIA

NVIDIA подробно рассказала об особенностях и преимуществах NVIDIA App в свежей новости, опубликованной на официальном сайте в разделе бренда GeForce. В частности, новое приложение отзывчивее и удобнее GeForce Experience. Все возможности и опции NVIDIA App распределены по различным разделам с продуманной навигацией. Что немаловажно, приложение не требует обязательной регистрации, она может понадобиться в случае, если пользователь желает участвовать в различных акциях, получать награды.

На домашней странице NVIDIA App пользователи найдут последние новости, быстрые переходы к другим разделам и ссылки на загрузку других приложений NVIDIA, многие из которых используют искусственный интеллект (ИИ) и тензорные ядра видеокарт NVIDIA RTX. В числе этих приложений: NVIDIA Broadcast для трансляций, NVIDIA Canvas для генерации изображений из набросков, NVIDIA ICAT для сравнения качества графики на скриншотах и видео; NVIDIA FrameView для сбора статистических данных о производительности и их глубокого анализа; NVIDIA ChatRTX для развёртывания локального чат-бота; NVIDIA RTX Remix для преображения старых игр благодаря внедрению трассировки лучей, DLSS и других технологий NVIDIA.

Источник изображения: NVIDIA

Настройки оверлея NVIDIA, который содержит целый набор компонентов и возможностей, собраны в отдельной категории. Через оверлей осуществляется доступ к записи видео, ключевым моментам, фоторежиму, фильтрам и другим функциям. Фильтр RTX HDR добавит поддержку расширенного динамического диапазона в игры, где его нет, а RTX Dynamic Vibrance на базе ИИ повысит чёткость изображения и улучшит цвета. Кроме того, в оверлее NVIDIA можно осуществлять мониторинг различных параметров работы системы.

Источник изображения: NVIDIA

В отдельной категории пользователям доступна загрузка и установка новых драйверов, список изменений, связанные статьи и возможность отката к предыдущей версии драйвера. В разделе графика представлены оптимальные игровые настройки и другие опции, а в разделе система можно настроить дисплеи, G-SYNC, активировать технологии для улучшения видео: масштабирование и HDR на базе ИИ. В отдельном разделе можно ознакомиться с различными предложениями и акциями NVIDIA, наконец, раздел настроек содержит ключевые параметры приложения. С подробным обзором NVIDIA App можно ознакомиться на сайте NVIDIA.