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Moleculo
AMD FSR 4 будет полностью основан на искусственном интеллекте
Технология разрабатывается уже около года с прицелом на портативные игровые устройства.

Набор технологий AMD FidelityFX Super Resolution 4.0 (FSR 4.0) разрабатывается уже около года и будет полностью основан на искусственном интеллекте (ИИ), рассказал Tom’s Hardware старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы вычислений и графики AMD Джек Хюинь (Jack Huynh). Специалист назвал FSR 2 и 3 технологиями, работающими на основе анализа и фильтров. Такой подход был обусловлен сжатыми сроками разработки и необходимостью выпустить технологии как можно быстрее, но «…будущее не за этим…».

Судя по заявлениям специалиста, AMD FSR 4 разрабатывается с оглядкой на портативные игровые устройства и основной целью компании является повышение времени их автономной работы.

«Если говорить о портативных устройствах, то для меня на первом месте стоит время автономной работы. Если вы посмотрите на ASUS ROG Ally или Lenovo Legion Go, то увидите, что время автономной работы там просто никакое. Мне нужно несколько часов. Мне нужно играть в Wukong три часа, а не 60 минут. Вот тут-то и приходят на помощь генерация кадров и интерполяция (прим. на основе искусственного интеллекта), которые мы добавляем в FSR4», — говорит Хюинь.

На этом подробности об AMD FSR 4 заканчиваются. Будет ли FSR 4 иметь такую же широкую совместимость с видеокартами, как FSR 2 и 3; понадобится ли для работы технологии специализированное оборудование, в частности, нейронные блоки, встроенные в новые мобильные процессоры компании, коль на них делается такой упор при разработке технологии; когда технология будет готова к релизу — на эти и другие вопросы ответов пока нет.

В Tom’s Hardware считают, что, теоретически, разработчики могут обеспечить совместимость ИИ-возможностей FSR 4 с широким ассортиментом оборудования, даже без специализированных блоков для ускорения ИИ-алгоритмов, как, например, это реализовала Intel в своей технологии XeSS, которая может использовать как специализированные матричные блоки новых видеокарт, так и инструкции DP4a на более старых графических решениях.

Что касается сроков выхода, 9…12 месяцев, о которых говорил Хюинь, достаточно большой срок, поэтому разработка технологии может находиться уже на завершающих стадиях. Здесь стоит отметить, что в начале следующего года состоится крупная выставка CES 2025, где, по мнению инсайдеров, AMD может представить новые мощные APU для мобильных рабочих станций (Strix Halo), игровые видеокарты RDNA 4 (Radeon RX 8000), кроме этого Хюинь официально подтвердил планы представить в начале года мобильные APU Krackan для ИИ-ноутбуков среднего класса. Не исключено, что анонс FSR 4 тоже станет частью будущего выступления AMD на CES 2025.

Ранее Джек Хюинь рассказал, что борьба за лидерство во флагманском сегменте игровых видеокарт сейчас не является приоритетом для AMD, приоритет — выпуск оптимальных продуктов по соотношению цены и производительности, значительное увеличение доли рынка и привлечение внимания разработчиков к своей продукции. Также в стратегию компании входит создание унифицированной графической архитектуры UDNA путём объединения игровой архитектуры RDNA и архитектуры ускорителей вычислений CDNA.

#amd #видеокарты #amd fsr 4
Источник: tomshardware.com
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