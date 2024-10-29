За день до предполагаемого начала продаж.

Обзоры AMD Ryzen 7 9800X3D появятся 6 ноября, за день до предполагаемого начала продаж, сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера @9550pro в социальной сети X (заблокирована в РФ). Компания AMD официально запланировала запуск новой линейки Ryzen X3D на 7 ноября, не уточнив, какие процессоры появятся первыми. С большой вероятностью, сначала станет доступен только 8-ядерный 16-поточный 9800X3D, а процессоры с большим количеством ядер выпустят позже.

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За последние недели в Сети появилось множество слухов и утечек о 9800X3D. Предполагаемые спецификации включают базовую частоту 4,7 гигагерц (ГГц) с повышением до 5,2 ГГц, теплопакет 120 ватт (Вт), суммарный объём кэш-памяти 2- и 3-го уровня 104 мегабайта (МБ). Кроме поддержки PBO процессор может получить разблокированный множитель для разгона.

Из конструктивных нововведений: перемещение кристалла с кэш-памятью под кристалл с ядрами для лучшего охлаждения и поддержания более высоких частот в прежних температурных пределах. Результаты 9800X3D, появившиеся в различных онлайн-базах данных бенчмарков, указывают на заметный прирост производительности относительно предшественника, так, накануне сообщалось о 25-процентном преимуществе в Geekbench при включённом PBO.