В однопотоке процессор приблизился к Ryzen 9 9950X, в многопотоке уступил 3% Intel Core i7-14700K, но обогнал Core i9-14900.

AMD Ryzen 7 9800X3D был протестирован в Geekbench и оказался значительно быстрее предшественника, сообщает Wccftech. Сразу же стоит отметить, что тестовая система включала флагманскую материнскую плату ASUS ROG Crosshair X870E Hero и 32 гигабайта оперативной памяти DDR5-6000, использовалась технология PBO, поэтому полученные результаты должны быть выше тех, что покажет 9800X3D в стоке. Процессор набрал 3339 баллов в однопотоке и 18658 баллов в многопотоке.

Источник изображения: Geekbench

Одноядерный результат примерно на 25% выше того, что в среднем показывает Ryzen 7 7800X3D, процессор близок к Ryzen 9 9950X, подсчитали в Wccftech. Также новинка заметно опередила в однопотоке Intel Core i9-14900K и KS, Core Ultra 7 265K. В многопотоке процессор на 23% быстрее предшественника, на 14% быстрее Ryzen 7 9700X, немного быстрее Core i9-14900 и уступает Core i7-14700K около 3%.

Источник изображений: Wccftech

Результаты AMD Ryzen 7 9800X3D воодушевляют, новинка показывает гораздо более высокую производительность ядер, по сравнению с предшественником, и имеет все шансы стать лучшим процессором для игровых систем. По слухам, процессор может получить возможность разгона, а расположение кристалла с ядрами поверх кэша положительно скажется на охлаждении и пиковых частотах — таким образом 9800X3D не будет иметь недостатков в сравнении с 9700X.