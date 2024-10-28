Страница процессора появилась на сайте зарубежного агрегатора Geizhals.

На зарубежном сайте-агрегаторе цен Geizhals.eu появилась страница процессора AMD Ryzen 7 9800X3D со всеми основными характеристиками, сообщает VideoCardz. Неизвестно, официальные это характеристики или компиляция из утечек, появившихся за последние недели. Так или иначе, ресурс указывает для процессоры базовую тактовую частоту 4,7 гигагерц (ГГц) с повышением до 5,2 ГГц, теплопакет 120 ватт и совместимость со всеми материнскими платами AMD AM5, включая бюджетные решения с чипсетом A620. В последнем случае всё же есть нюанс: для полной совместимости производитель материнской платы должен выпустить BIOS с поддержкой данного процессора.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

Что может быть интереснее, в перечисленных агрегатором характеристиках указано, что процессор имеет разблокированный множитель (Free Multiplier). Если это действительно так, то процессоры Ryzen 9000X3D станут первыми процессорами 3D V-Cache с поддержкой разгона. Ранее об этом говорили инсайдеры, но надёжного подтверждения информации так и не появилось, более того, ходили слухи, что 9800X3D будет несколько ограничен в возможностях, по сравнению со старшими X3D процессорами, которые должны впустить позже. Однако в VideoCardz напоминают об утечках, где 9800X3D якобы работал на частоте до 5,6 ГГц — только за счёт PBO таких частот не достичь.

Источник изображения: Geizhals.eu, VideoCardz

В остальном AMD Ryzen 7 9800X3D — это 8-ядерный 16-поточный процессор с суммарным объёмом кэш-памяти 2- и 3-го уровня 104 мегабайта. На днях в Сети появились слухи об изменении в новых 3D V-Cache процессорах порядка расположения кристаллов с кэш-памятью и ядрами, это может подтверждать фото скальпированного 9800X3D.