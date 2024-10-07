Ждём презентацию новых видеокарт.

Основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) выступит с докладом в рамках выставки CES 2025, сообщает VideoCardz со ссылкой на официальное объявление компании. Выступление запланировано на 6 января будущего года, в то время как основная часть выставки пройдёт с 7 по 10 января. Стенд NVIDIA будет на выставке, а значит компания собирается демонстрировать какие-то новые потребительские продукты. В первую очередь на ум приходят игровые видеокарты GeForce RTX следующего поколения на базе архитектуры Blackwell.

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Официально NVIDIA не анонсировала новые видеокарты, но в последнее время появилось довольно много слухов, раскрывающих некоторые характеристики флагманских ускорителей будущей линейки: первыми ожидают RTX 5090 и RTX 5080. В частности, RTX 5090 приписывают 32 гигабайта видеопамяти GDDR7.

Одновременно с этим поступает неофициальная информация о сворачивании поставок графических процессоров для флагманских видеокарт текущего поколения, последние партии GPU для RTX 4090 якобы отгрузят в этом месяце. Это косвенно подтверждается сокращением ассортимента RTX 4090 в зарубежных магазинах и ростом цен. Если верить слухам, RTX 4080 SUPER ожидает то же самое в следующем месяце.