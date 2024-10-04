По прогнозам, поставки прекратятся в следующем месяце.

Ожидается, что NVIDIA прекратит производство графических процессоров для GeForce RTX 4080 SUPER в этом месяце для сокращения запасов видеокарт в преддверии выхода моделей следующего поколения RTX 5090 и RTX 5080, сообщает Wccftech со ссылкой на китайский форум Board Channels. По прогнозам, поставки прекратятся в следующем месяце, видимо, это означает, что в следующем месяце запасы чипов должны иссякнуть и заказы больше приниматься не будут. На сегодняшний день RTX 4080 SUPER широко доступна в магазинах.

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Ранее на форумах Board Channels сообщали о завершении производства графических процессоров для видеокарт GeForce RTX 4090 и RTX 4090D в сентябре и последних поставках в октябре. По наблюдениям СМИ, прогноз сбывается, поскольку приобрести эти видеокарты становится всё сложнее, цены растут.

Похоже, что NVIDIA не рассматривала возможность снижения цен на видеокарты актуальной серии и тщательно контролирует запасы, чтобы свести их к минимуму перед выпуском видеокарт новой серии, пишет VideoCardz. Официально сроки выхода новинок не называются. По слухам, презентация ожидается в ближайшие 3-4 месяца, скорее всего, в начале 2025 года.