32 ГБ GDDR7 и более 20 тысяч CUDA ядер.

Характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5080 были названы инсайдером, известным в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @kopite7kimi, сообщает VideoCardz.

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Инсайдер утверждает, что флагманский игровой графический ускоритель следующего поколения получит графический процессор GB202-300, в котором будут активны 21760 CUDA ядер (всего GB202 в максимальной конфигурации приписывают 24576 ядер), а также 32 гигабайта видеопамяти GDDR7 с 512-битной. Видеокарта будет настроена на работу при мощности (TGP) до 600 ватт и оснащаться относительно компактной двухслотовой системой охлаждения, что станет возможным благодаря нестандартной компоновке с несколькими печатными платами.

Если верить инсайдеру, между флагманской и субфлагманской видеокартами намечается большой разрыв, RTX 5080 приписывают вдвое меньший графический процессор GB203-400, в котором среди прочего будет задействовано 10752 CUDA ядра. Ожидается, что видеокарта получит 16 гигабайт видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной и будет настроена на работу при мощности (TGP) до 400 ватт. В VideoCardz полагают, что GB203-400 это полная версия GB203, поэтому для выпуска более производительных видеокарт класса 80, вариантов Ti, SUPER и других, потребуется использовать более крупный графический процессор GB202.

Источник изображения: VideoCardz

NVIDIA официально не называла сроки выхода игровых видеокарт RTX 50, по слухам, презентация состоится в конце этого или начале следующего года.