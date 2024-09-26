Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Инсайдер назвал характеристики NVIDIA RTX 5090 и 5080 - флагман получит 32 ГБ GDDR7
32 ГБ GDDR7 и более 20 тысяч CUDA ядер.

Характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5080 были названы инсайдером, известным в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @kopite7kimi, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

Инсайдер утверждает, что флагманский игровой графический ускоритель следующего поколения получит графический процессор GB202-300, в котором будут активны 21760 CUDA ядер (всего GB202 в максимальной конфигурации приписывают 24576 ядер), а также 32 гигабайта видеопамяти GDDR7 с 512-битной. Видеокарта будет настроена на работу при мощности (TGP) до 600 ватт и оснащаться относительно компактной двухслотовой системой охлаждения, что станет возможным благодаря нестандартной компоновке с несколькими печатными платами.

Если верить инсайдеру, между флагманской и субфлагманской видеокартами намечается большой разрыв, RTX 5080 приписывают вдвое меньший графический процессор GB203-400, в котором среди прочего будет задействовано 10752 CUDA ядра. Ожидается, что видеокарта получит 16 гигабайт видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной и будет настроена на работу при мощности (TGP) до 400 ватт. В VideoCardz полагают, что GB203-400 это полная версия GB203, поэтому для выпуска более производительных видеокарт класса 80, вариантов Ti, SUPER и других, потребуется использовать более крупный графический процессор GB202.

Источник изображения: VideoCardz

NVIDIA официально не называла сроки выхода игровых видеокарт RTX 50, по слухам, презентация состоится в конце этого или начале следующего года.

#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
18
Android Auto 12.9 с новыми функциями стала доступна для загрузки по всему миру
6
Первый майнер вывел на биржу 1215 Bitcoin и заработал 77 миллионов долларов
1
Первое крупное обновление Android 15 сделает уведомления для нескольких устройств более удобными
+
Выпущен iQOO Z9 Turbo+ с чипом Dimensity 9300+, мощной СО, батареей на 6400 мА·ч и ценой от $330
+
Telegram начинает удалять ссылки на крупнейшую библиотеку Z-Library
3
С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
1
Создатели Hamster Kombat прокомментировали ситуацию с банами игроков и пожелали им играть честно
1
Defense News: Российский стартап продал 1000 БПЛА, обойдя западные санкции
+
В Республике Дагестан запустили крупнейший на Северном Кавказе завод по производству полимерных труб
+
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
3
Античит и прекращение онлайн поддержки GTA 5 значительно сократило число игроков
8
В России продолжается возрождение отрасли микроэлектроники
+
Официальное видео распаковки Samsung Galaxy S24 FE подтвердило ключевые характеристики смартфона
+
Linux набирает популярность и перетянет на себя часть пользователей уходящей Windows 10
13
Snapdragon 8 Gen 4 протестировали в составе Galaxy S25 Ultra с частотой 4,47 ГГц
+
Snapdragon 8 Gen 5 будет работать на частоте 5 ГГц
+
ЛиАЗ возобновил производство автобусов-гармошек с новым двигателем ЯМЗ-537
+
Троянская программа Necro заражает Android-устройства
+
Джеймс Кэмерон вошёл в совет директоров Stability AI
+

Популярные статьи

"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
6
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
16
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
51
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
10
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
4
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
6
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

sboxx
22:40
Все равно стремно
Intel нашла причину нестабильной работы процессоров Raptor Lake и готовит финальное обновление
erno
22:39
И все советские республики. И что там еще в голову придет. Бред вам несут, а вы и впитываете. Своих мыслей, рассуждений не осталось. Вся эта пропаганд
Госсекретарь США назвал «безответственным шагом» обновление ядерной доктрины России
swr5
22:36
Надо будет, освободим.
Госсекретарь США назвал «безответственным шагом» обновление ядерной доктрины России
Артём Николаев
22:36
Во второй части форсили тему, что она отъелась, но в самой игре это не ощущается. Игра норм и героиня норм, хотя если начать ковырять, в ней можно найти все признаки отбитой фемки. Она не должна быть ...
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
32Влад32
22:36
Когда США уничтожат все своё химическое оружие?
Генсек ООН призвал РФ и США возобновить процесс сокращения ядерных арсеналов
32Влад32
22:35
Все время быть всем хорошим не получится.
Президент Турции заявил, что сотрудничество с БРИКС не означает отказ от НАТО
lewile
22:34
В лучшем случае в начале года. Поставки Blackwell отложили на начало 2025 года, а что выгоднее чипы для ИИ по которым уже контракты подписаны или геймеры?
Инсайдер назвал характеристики NVIDIA RTX 5090 и 5080 - флагман получит 32 ГБ GDDR7
erno
22:34
Польшу , что не бежишь освобождать. Она была частью Российской Империи.
Госсекретарь США назвал «безответственным шагом» обновление ядерной доктрины России
Magnum79
22:33
Меня одного коробит слово "олдфаги"? Просто нет образа в голове и потому слово кажется оскорблением.
Не только God of War: Ragnarök — девять лучших игр разных жанров про викингов на ПК
Георгий Кискин
22:32
Ага, только хрен его накатишь, у меня даже предыдущее материнка не видела, что только не пробовал.
MSI первой выпустила BIOS с микрокодом 0x12B для материнских плат Intel Z790 и B760
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем