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Moleculo
На платформе JD опубликованы цены на платы AMD X870 - старт продаж 30 сентября подтверждён
О платах B850 и B840 новостей пока нет.

Китайские СМИ сообщают, что AMD назначила дату выпуска своих материнских плат X870 и X870E на 30 сентября. Это неудивительно, поскольку эта дата несколько раз упоминалась информаторами и даже розничными торговцами. На этот раз информация подтверждается четырьмя крупнейшими производителями материнских плат в Китае, каждый из которых начал размещать новые платы на популярных розничных платформах, сообщает VideoCardz со ссылкой на ITHome.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

Тем, кто отложил покупку процессоров AMD Ryzen 9000 в ожидании новых плат на базе новейших чипсетов AMD, придётся подождать ещё пять дней до появления обзоров и начала продаж. AMD ещё не сняла эмбарго на серию плат среднего класса. Ожидается, что решения на базе чипсетов B850 и B840 будут выпущены позже, возможно, через несколько месяцев, поскольку компании уже некоторое время готовятся к этому.

Данные: VideoCardz

Хотя AMD так и не подтвердила официально дату выпуска серии X870, китайские СМИ сообщают, что все основные бренды уже разместили новые платы на популярной платформе JD с окончательными ценами. Таким образом, была подтверждена не только дата выпуска, но и цены.

#amd #материнские платы
Источник: videocardz.com
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Производители указали цены на материнские платы AMD X870 на платформе JD
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