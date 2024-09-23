Но ещё многое предстоит доделать.

Несколько месяцев назад разработчики Mozilla объявили, что прислушаются к запросам сообщества и помимо вертикальных вкладок добавят в веб-браузер Firefox группировку вкладок. Большинство браузеров на базе Chromium поддерживают группы вкладок, это полезная функция и множество пользователей Firefox хотели бы видеть её в браузере Mozilla. Как сообщает ресурс chipp.in, разработчики действительно приступили к реализации групп вкладок и первые результаты уже видны в тестовых сборках Firefox Nightly.

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На странице служебных настроек последних версий Firefox Nightly можно найти опцию под недвусмысленным названием browser.tabs.groups.enabled. Присвоив ей значение true и перезапустив браузер, можно протестировать некоторые возможности группировки вкладок.

Источник изображения: chipp.in

Группы вкладок в Firefox на данный момент ещё полностью не реализованы, разработка продолжается, но ясно, что разработчики взялись за реализацию этой функции. Уже можно добавлять вкладки в группы и перемещать их между группами, но некоторые возможности, включая сворачивание и разворачивание групп, ещё не работают.

Остаётся надеяться, что группировка вкладок в скором времени появится в стабильной версии Firefox. Когда это может произойти, пока неизвестно.