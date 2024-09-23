Семейство может появиться после Nova Lake.

Вслед за слухами о возможной отмене настольных процессоров Intel Arrow Lake Refresh инсайдеры назвали предполагаемое кодовое название семейства процессоров, которые придут на смену семейству Nova Lake. Согласно последним слухам, Nova Lake теперь станет преемников Arrow Lake и предположительно выйдет где-то в 2026 году, а на смену Nova Lake якобы придёт Razer Lake, сообщает Wccftech со ссылкой на ряд источников, включая инсайдера, известного в X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @9550pro.

Источник изображения: Niek Doup, Unsplash (отредактировано)

Какие-либо подробности о семействе Razer Lake пока не уточняются, неизвестно, на какую платформу ориентированы данные процессоры, как и то, будут ли Nova Lake совместимы с LGA 1851 — надежды на это есть, но каких-либо надёжных подтверждений нет.

Ранее сообщалось, что Intel могла отказаться от планов по выпуску обновления настольных процессоров Intel Arrow Lake Refresh в следующем году. Инсайдеры приписывали обновлённой линейке увеличение количества ядер и потоков, новый более производительный нейронный блок и другие различные улучшения.