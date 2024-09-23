По слухам, следующей серией станет Nova Lake и выйдет она не ранее чем через два года.

Intel могла отказаться от планов по выпуску обновлённых настольных процессоров Arrow Lake Refresh, сообщает Wccftech со ссылкой на слухи от инсайдера с китайского форума ChipHell под псевдонимом panzerlied. По информации инсайдера, настольные процессоры Arrow Lake, выпуск которых ожидают в октябре, будут конкурировать с продуктами AMD не менее двух лет.

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Согласно предыдущим слухам, процессоры Intel Arrow Lake Refresh для платформы LGA 1851 могли получить больше ядер и потоков, а также обновлённый нейронный блок для ускорения рабочих сценариев, связанных с искусственным интеллектом.

На смену Intel Arrow Lake теперь ожидают процессоры Nova Lake. Будут ли они совместимы с сокетом LGA 1851, точно неизвестно. В Wccftech считают, что для успешной конкуренции Intel следует сосредоточиться на сохранении совместимости процессоров Nova Lake с платформой LGA 1851.

С учётом новой информации, процессоры Intel Nova Lake стоит ожидать не ранее 2026 года, в это же время AMD может выпустить процессоры с ядрами на базе архитектуры Zen6.