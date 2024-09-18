Новая память уже анонсирована несколькими производителями.

Настольная платформа Intel LGA 1851 и процессоры Core Ultra 2-го поколения (Arrow Lake) потенциально смогут работать с CUDIMM модулями оперативной памяти DDR5-8000, 10000 и более быстрыми в режиме Gear2, сообщает Wccftech со ссылкой на информацию китайского блогера MebiuW в социальной сети Weibo.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

Это огромный шаг вперёд относительно процессоров Intel Raptor Lake, c которыми энтузиастам удавалось достичь скоростей оперативной памяти около 8000 мегатранзакций в секунду (МТ/с), и то с трудом, требовался процессор с «удачным» контроллером памяти и хорошая материнская плата. С другой стороны, пока неизвестно, насколько будет просто достичь показателей 9000…10000 МТ/с на новой платформе с новыми процессорами.

Несколько производителей оперативной памяти уже анонсировали комплекты DDR5 CUDIMM со скоростью работы от 9200 до 9600 МТ/с, в обозримом будущем ожидается появление комплектов со скоростью 10000 МТ/с. Также на днях в Сети заметили спецификации одной из будущих плат с чипсетом Intel Z890, в этих спецификациях была заявлена поддержка режима работы DDR5-9200 при использовании одноранговых модулей, не более одного на канал.

На момент написания официальная дата презентации настольных процессоров Intel Core Ultra 2-го поколения остаётся неизвестной. Что касается слухов, процессоры могут представить 10 октября, а старт продаж за рубежом ожидается 24 октября.