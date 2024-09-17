Пока говорится об одном варианте общим объёмом 48 ГБ.

BIWIN представляет комплект оперативной памяти DW100 RGB DDR5 OC CUDIMM со скоростью передачи данных 9200 мегатранзакций в секунду (МТ/с) и задержкой CAS CL42, сообщает TechPowerUp. Первым появится комплект общим объёмом 48 гигабайт (2×24 ГБ), о других вариантах пока не говорится.

Источник изображения: Biwin, TechPowerUp

Компания подчёркивает, что перед нами новые модули памяти Clocked Unbuffered Dual Inline Memory Module (CUDIMM), которые оснащаются разблокированным PMIC, микросхемой для динамической регулировки тактовой частоты и напряжения в зависимости от рабочей нагрузки и требований системы. Это позволяет повысить стабильность сигнала, что необходимо для достижения более высоких скоростей работы памяти. Кроме этого, на стабильность и разгонный потенциал представленной Biwin памяти положительно влияют: выбор 10-слойной печатной платы, радиаторы из алюминиевого сплава. В разработке нового продукта участвовали специалисты лаборатории Biwin OC Lab.

Источник изображения: Biwin, TechPowerUp

Дизайн является ещё одним преимуществом новых модулей памяти Biwin. Модули оснащаются настраиваемой 8-зонной RGB-подсветкой, продукт получил награды 2024 REDDOT Award и French Design Gold Award.

Источник изображения: Biwin, TechPowerUp

Продажи запланированы на четвёртый квартал 2024 года. Можно предположить, что новые модули начнут активно появляться на рынке вместе с началом продаж новой настольной платформы Intel LGA 1851 и процессоров Core Ultra 2-го поколения. О выпуске новых CUDIMM модулей памяти на днях сообщили ещё две компании.