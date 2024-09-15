Комплекты DDR5-9600 уже в пути.

Бренд Asgard в китайских социальных сетях анонсировал оперативную память DDR5-9600, сообщает VideoCardz. Это память CUDIMM с интегрированными микросхемами для генерации тактового сигнала, как и анонсированная ранее DDR5-9200 от компании v-Color Technology.

Источник изображения: ASGARD

Подробностей о спецификациях пока немного, известно, что заявленная скорость будет доступна в профиле Intel XMP 3.0, при этом задержка CAS Latency установлена на значении 44, а рабочее напряжение памяти составляет 1,5 В. Судя по снимкам из CPU-Z, один из комплектов DDR5-9600 будет представлен двумя модулями по 24 гигабайта.

Источник изображения: ASGARD

Модули оснащаются радиаторами со строгим дизайном в тёмном (Midnight Black) или светлом (Lightning Silver) цветовом исполнении, также на модулях присутствуют ненавязчивые логотипы бренда. Что касается конструкции, с одной стороны радиаторы выполнены полностью гладкими, с другой стороны присутствует сегмент с оребрением. Про наличие подсветки ничего не сообщается, на изображениях какие-либо светящиеся элементы не замечены.

Источник изображения: ASGARD

В своём объявлении представители Asgard также уведомили о подготовке оперативной памяти DDR5-10000, когда они появятся, не уточняется. Можно предположить, что новые модули начнут активно появляться на рынке с выходом настольной платформы Intel LGA 1851 и процессоров Intel Core Ultra 2-го поколения (Arrow Lake-S) — официально даты неизвестны, неофициально запуск серии ждут в конце октября.