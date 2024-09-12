При установке одноранговых модулей, не более одного на канал.

Одна из будущих материнских плат ASRock для платформы Intel LGA 1851 при разгоне будет поддерживать режим работы оперативной памяти DDR5-9200+, сообщает VideoCardz со ссылкой на датамайнера, известного в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @momomo_us.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

В случае использования одноранговых модулей памяти, по одному модулю на канал, в разгоне можно будет достичь скорости до 9200 мегатранзакций в секунду (МТ/с) и выше. При использовании в каждом канале не более одного двурангового модуля памяти заявлены скорости 6800+. При этом по умолчанию память будет работать в режиме DDR5-5600.

Источник изображения: @momomo_us в X (заблокирована в РФ), VideoCardz

При заполнении всех четырёх слотов одноранговыми модулями можно будет попытаться разогнать память до 6800 МТ/с и более высоких скоростей, при заполнении двуранговыми модулями заявлены скорости 5800+. По умолчанию память будет работать в режиме DDR5-4800.

Стоит отметить, что не только возможности материнской платы будут определять максимальную скорость работы памяти при разгоне: на это влияют многие аспекты, включая потенциал самих чипов памяти и потенциал контроллера памяти в процессоре. К слову, недавно компания v-color Technology представила в рамках серии XFinity модули DDR5-9200. Это новая CUDIMM память со встроенной в модули микросхемой тактового генератора. Локальное расположение тактового генератора решает ряд проблем, включая влияние помех, позволяя добиться более высоких скоростей.

Источник изображения: VideoCardz

В VideoCardz отмечают значительное увеличение поддерживаемых скоростей работы памяти — прирост относительно текущего поколения вплоть до 2000 МТ/с.

Intel официально не назвала даты презентации и начала продаж настольных процессоров Arrow Lake серии Core Ultra 2 (или 200). По последним слухам, презентация состоится 10 октября, а продажи начнутся 24 октября, если ничего не поменяется.